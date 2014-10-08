Соболев назвал, с кого начнется люстрация

Об этом заявил председатель Люстраційного комитета Егор Соболев во время онлайн-конференции на ТСН.uа.

"Министр юстиции Павел Петренко должен стать первым человеком, который пройдет люстрационную проверку и покажет пример своим подчиненным", - сказал Соболев.

Далее проверку пройдет Государственная фискальная служба, а впоследствии и все остальные органы. Также будет создан общественный наблюдательный орган, который будет наблюдать за работой Минюста.

Читайте такжеВ Фискальной службе люстрируют почти все руководство - Белоус"И государство, и общественность должны наблюдать за очисткой власти", - убежден Соболев.

Также глава комитета считает, что этот надзорный орган должен работать без государственного финансирования, а люди должны "скинуться" на его существование, потому что дальше на волонтерских началах он действовать не может.

Напомним, 3 октября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение подписать закон о люстрации.