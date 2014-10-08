В зону АТО отправились сотни единиц бронетехники - Луценко

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает 24tv.ua

"Мы должны использовать режим прекращения огня, даже если это не свершившийся факт, мы должны использовать каждый день этой "передышки" для двух вещей: первое - модернизация украинской армии ... и второе - немедленные экономические реформы", - сказал Луценко.

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"Не имею права говорить точную цифру, но могу вас заверить: сотни единиц бронетехники за эти дни отправились на фронт. И тысячи подготовленных войск, гораздо лучше подготовленных, чем в первые дни, сейчас проходят ротацию в зоне АТО. А, как вы знаете, призывники были отозваны из этой зоны в тыловые районы", - отметил экс-глава МВД.