Руководство МВД и Нацгвардии переложило всю ответственность за Иловайск на Минобороны

Руководство Министерства внутренних дел и Национальной гвардии Украины не принимало участия в планировании операции по освобождению Иловайска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил сегодня на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин и обстоятельств гибели украинских военных во время выхода из окружения под Иловайском.

“От МВД и Нацгвардии никто не принимал участия в разработке операции под Иловайском”, - сказал он.

По словам Ярового, задачей сотрудников МВД и добровольческих батальонов, подчиненных ведомству, был заход в освобожденые от террористов населенные пункты после подразделений Вооруженных сил для зачистки, охраны объектов, охраны правопорядка.

“Первыми должны были пойти подразделения Минобороны“, - сказал Яровой.

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По его словам, об осложнении ситуации и угрозе полного окружения стало понятно 24-25 августа, и эта информация была доведена до руководителей штаба АТО, которые ответили, что надо подождать, пока придет помощь.

На вопрос, по каким причинам свою зону ответственности Иловайськом оставил добровольческий батальон “Прикарпатье”, Яровой отметил, что не может ответить на этот вопрос, поскольку там были свои руководители, которые принимали решения в соответствии с ситуацией.

Также заместитель министра отметил, что не готов дать ответ, кто проводил переговоры о выводе украинских бойцов из окружения и какой был смысл этих переговоров.

В то же время, Яровой отметил, что не видел, как убегал генерал Литвин, потому что находился в расположении руководства операции в секторе “Д”, а затем - на командном пункте в зоне АТО.

Вместе с тем Яровой отметил, что чувствует вину за то, что произошло во Иловайском.

“Если бы все вышли живыми, здоровыми, а если погибли, то, безусловно, часть моей вины здесь есть”, - сказал Яровой.

Он добавил, что до начала вывода добровольческих подразделений из окружения их потери составили три человека убитыми и около 10 были ранены.

Справка УНИАН. В конце августа силы АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Впрочем, по словам бойцов, необходимая подмога так и не поступила.

Российские войска обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военнослужащие понесли значительные потери.

Официальных данных о погибших, раненых и взятых в плен украинских военных до сих пор нет.