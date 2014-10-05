В Луганске в захваченном здании СБУ поселились "кадыровцы" - СМИ
16:50, 05 октября 2014Политика
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Ранее здание было занято местными «активистами».
В Луганске действует так называемый «кадыровский патруль» / CNN
В захваченном здании Главного управления СБУ Украины в Луганской области с недавних пор «окопались» кадыровские боевики.
Как передает informator.lg.ua, об этом сообщил информированный источник.
Ранее здание было занято местными «активистами». Также сообщалось, что кадыровцы в Луганске ранее квартировались в захваченном здании Жовтневого райисполкома.
Читайте такжеВ сети появилось еще одно видео с "кадыровцами" на ДонбассеКроме того, было известно о том, что в областном центре действует так называемый «кадыровский патруль».
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