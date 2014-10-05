В Луганске в захваченном здании СБУ поселились "кадыровцы" - СМИ

В захваченном здании Главного управления СБУ Украины в Луганской области с недавних пор «окопались» кадыровские боевики.

Как передает informator.lg.ua, об этом сообщил информированный источник.

Ранее здание было занято местными «активистами». Также сообщалось, что кадыровцы в Луганске ранее квартировались в захваченном здании Жовтневого райисполкома.

Читайте такжеВ сети появилось еще одно видео с "кадыровцами" на ДонбассеКроме того, было известно о том, что в областном центре действует так называемый «кадыровский патруль».