Президент Польши считает поддержку Украины одним из важнейших приоритетов Запада
Президент Польши Бронислав Коморовский считает поддержку Украины западными государствами одним из важнейших приоритетов, которые стоят сегодня на повестке дня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня после встречи с генеральный секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве.
"Сегодня задачей номер один является усиление безопасности членов НАТО и поддержка независимой, демократической Украины, которая стремится быть частью западных структур", - сказал Коморовский.
Он отметил, что польская власть, как и ранее, готова реализовать ряд инициатив для достижения этой цели.
Читайте такжеДействия россиян против Украины делают невозможным углубление сотрудничества с НАТО - генсек"Мы будем и впредь поддерживать процесс модернизации украинского оборонного сектора, в соответствии с принятыми решениями НАТО, но также будем рассчитывать на то, что польская поддержка будет означать приближение Украины к стандартам и реальной возможности сотрудничества с НАТО", - сказал президент Польши.
В то же время он отметил, что последствия агрессии России против Украины будут иметь "долговременный характер" и поэтому также надо работать над тем, чтобы "найти дорогу для перспективы улучшения отношений с РФ".