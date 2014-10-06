Президент Польши считает поддержку Украины одним из важнейших приоритетов Запада

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня после встречи с генеральный секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве.

"Сегодня задачей номер один является усиление безопасности членов НАТО и поддержка независимой, демократической Украины, которая стремится быть частью западных структур", - сказал Коморовский.

Он отметил, что польская власть, как и ранее, готова реализовать ряд инициатив для достижения этой цели.

Читайте такжеДействия россиян против Украины делают невозможным углубление сотрудничества с НАТО - генсек"Мы будем и впредь поддерживать процесс модернизации украинского оборонного сектора, в соответствии с принятыми решениями НАТО, но также будем рассчитывать на то, что польская поддержка будет означать приближение Украины к стандартам и реальной возможности сотрудничества с НАТО", - сказал президент Польши.

В то же время он отметил, что последствия агрессии России против Украины будут иметь "долговременный характер" и поэтому также надо работать над тем, чтобы "найти дорогу для перспективы улучшения отношений с РФ".