В Горловку прибыли "кадыровцы" - СНБО
17:22, 24 августа 2014Политика
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В городе продолжается увеличиваться количество российских наемников.
REUTERS
Ситуация в Горловке остается очень напряженной.
Об этом на брифинге в воскресенье сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, передает Украинская правда.
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"По оперативной информации в городе наблюдается существенное увеличение численности российских наемников, в частности так называемых "кадыровцев"", - сообщил Лысенко.
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