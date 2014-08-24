В Горловку прибыли "кадыровцы" - СНБО

Ситуация в Горловке остается очень напряженной.

Об этом на брифинге в воскресенье сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, передает Украинская правда.

Читайте такжеВ Донецке группа боевиков попала под обстрел своих же снайперов

"По оперативной информации в городе наблюдается существенное увеличение численности российских наемников, в частности так называемых "кадыровцев"", - сообщил Лысенко.