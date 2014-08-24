В Горловку прибыли "кадыровцы" - СНБО

17:22, 24 августа 2014
Политика
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В городе продолжается увеличиваться количество российских наемников.

REUTERS

Ситуация в Горловке остается очень напряженной.

Об этом на брифинге в воскресенье сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, передает Украинская правда.

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"По оперативной информации в городе наблюдается существенное увеличение численности российских наемников, в частности так называемых "кадыровцев"", - сообщил Лысенко.

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