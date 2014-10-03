Порошенко: выборы сметут Партию регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в актовом зале Национального университета имени Ивана Франко во Львове, представляя свою программу “Стратегия 2020”.

Возле главного корпуса Национального университета им. Франко, президента Украины встречали сотни людей с государственными флагами Украины и возгласами “Слава!”.

Порошенко подчеркнул, что в “Стратегии 2020” изложены планы фундаментальных перемен в государстве.

“Я уверен, что несмотря на ужасные испытания, которые сделали нас еще сильнее, и не только не остановили развитие страны, а наоборот, дали толчок эпохальному процессу свободы, возрождению уникальной украинской нации. Планы фундаментальных изменений изложены в моей “Стратегии 2020”, - отметил президент.

Читайте такжеЦИК провела жеребьевку очередности на телеэфир: первым пойдет "Правый сектор"Он заявил, что убежден в успешной реализации данной стратегии и ее успеха.

“Для пессимистов у меня есть ряд оптимистичных тезисов. Во-первых, мы сейчас имеем новое общество, которое требует другого поведения власти. Во-вторых, у всего политического руководства страны есть твердая политическая воля изменить страну и привлечь к этому общество. Также весь государственный аппарат должен быть очищен от агентов КГБ и верхушки, которая строила диктатуру в Украине”, - сказал глава государства.

“Изменения происходят быстро, или не происходят никогда. Но я верю, что через 5 лет, в 2020 году, мы будем жить в новой стране!”, - этими словами завершил свое выступление Порошенко.