В Раду баллотируется более сотни депутатов, голосовавших за "законы 16 января"

Об этом сообщает движение ЧЕСНО, который проанализировал перечень кандидатов по партийным спискам и в мажоритарных округах (в том числе, самовыдвиженцев), размещенный на сайте ЦИК по состоянию на 1 октября, после завершения официально срока регистрации кандидатов.

Согласно сообщению, больше всего таких кандидатов в списке «Оппозиционного блока» - 15: Бахтеева Татьяна Дмитриевна, Белый Алексей Петрович, Волков Александр Михайлович, Воропаев Юрий Николаевич, Горина Ирина Анатольевна, Долженков Александр Валерьевич, Коваль Александр Иванович, Корж Павел Петрович, Левочкина Юлия Владимировна, Мирный Иван Николаевич, Мирошниченко Юрий Романович, Нечаев Александр Игоревич, Новинский Вадим Владиславович, Шатворян Вилен Григорьевич, Шуфрич Нестор Иванович.

Читайте такжеМИД отзывает генконсула Украины в Барселоне, который поддержал «диктаторские законы»На втором месте список Коммунистической партии Украины - 13 кандидатов: Алексеев Игорь Викторович, Бидёвка Владимир Анатольевич, Гордиенко Сергей Владимирович, Килинкаров Спиридон Павлович, Левченко Ольга Владимировна, Булах Виктория Владимировна, Мармазов Евгений Васильевич, Мартынюк Адам Иванович, Михайленко Ольга Дмитриевна, Парубок Емельян Никонович, Симоненко Петр Николаевич, Спирина Ирина Дмитриевна, Цыбенко Петр Степанович.

На последнем месте - партия Сергея Тигипко «Сильная Украина», где насчитывается 11 голосующих за закон 16 января: Васадзе Тариэл Шакрович, Волков Александр Анатольевич, Джига Николай Васильевич, Крук Юрий Борисович, Макеенко Владимир Владимирович, Мельничук Лариса Юрьевна, Поляков Василий Леонидович, Тигипко Сергей Леонидович, Фабрикант Светлана Самуиловна, Федоряк Геннадий Дмитриевич, Шаблатович Олег Николаевич.

Читайте такжеВ Раду баллотируются по меньшей мере 60 нардепов, которые голосовали за "законы 16 января" - экспертТакже 88 кандидатов, голосовавших за диктаторские "законы 16 января", выдвигаются в одномандатных избирательных округах.

Среди них 2 кандидата выдвинуты Коммунистической партией Украины - Губарь Виктор Иванович и Дорохов Антон Николаевич; 1 кандидат выдвинут Блоком Петра Порошенко - Атрошенко Владислав Анатольевич.

Остальные 85 кандидатов идут самовыдвиженцами.

Лишь в одном округе - 101 округ на Кировоградщине - баллотируется сразу двое голосовавших за "законы 16 января" - Грушевский Виталий Анатольевич и Поплавский Михаил Михайлович.

Больше всего таких кандидатов баллотируется в Харьковской области - 13. На втором месте Днепропетровская - 11 кандидатов. В Донецкой области - 9, в Запорожской - 7. Луганской, Одесской и Черкасской - по 5. В Николаевской и Черниговской - по 4. В Волынской, Житомирской, Киевской и Хмельницкой - по 3. В Винницкой, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Херсонской - по 2. В Черновицкой области - один кандидат.

Вместе с тем, ряд народных депутатов действующего созыва Верховной Рады Украины, которые выдвигаются на этих парламентских выборах, впоследствии написали заявления с опровержения своего голосования за «диктаторский закон».

Заявление с просьбой считать результатом своего голосования - "Не голосовал" написали: Александр Един (4 марта), Сергей Лабазюк (1 августа), Валентин Ничипоренко (11 марта), Виктор Остапчук (дата неизвестна), Владимир Пехов (29 января), Виктор Тимошенко (6 августа).

Юрий Мирошниченко подал заявление с просьбой считать результатом его голосования - "Против". Владислав Атрошенко 1 октября обратился в аппарат ВРУ с просьбой исправить данные о поименном голосовании 16 января в электронной базе Верховной Рады, поскольку считает, что не голосовал «за» указанный законопроект и зачисления его голоса "за" было "технической ошибкой".