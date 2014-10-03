Президент решил уволить председателя Госпогранслужбы Литвина

Об этом Петр Порошенко заявил во время визита в Львов. "В структуре пограничной службы - подписать указ об отставке Литвина".

Таким образом президент ответил на вопрос о том, до каких пор будет работать в этом ведомстве Николай Литвин.

Как сообщал УНИАН, Николай Литвин возглавляет пограничную службу с ноября 2001 года. В частности, 12 ноября 2001 года указом президента он был назначен председателем Государственного комитета по делам охраны государственной границы - командующим пограничными войсками, а 31 июля 2003 года президент Леонид Кучма назначил Литвина председателем Государственной пограничной службы.