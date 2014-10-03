Вчера в зоне АТО погибло двое офицеров батальона «Черкассы»

Как сообщил УНИАН Черкасский областной военный комиссар Евгений Курбет, погибли два старших лейтенанта из городов Монастирище и Смела. Сейчас тела погибших офицеров находятся в военном госпитале.

Обстоятельства, при которых погибли черкащане, сейчас выясняются. Это первые жертвы БТО №14 «Черкассы».

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Как сообщал УНИАН, по данным СНБО, за сутки 2 октября в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих, еще 9 получили ранение.

Справка УНИАН. В начале сентября батальон территориальной обороны «Черкассы» был передислоцирован из Одесской области в зону проведения АТО.