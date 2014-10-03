Вчера в зоне АТО погибло двое офицеров батальона «Черкассы»
16:18, 03 октября 2014Политика
6 0
Вчера в зоне АТО от осколочных ранений во время обстрела боевиками погибли два офицера 14-го батальона теробороны «Черкассы».
Обстоятельства гибели офицеров выясняются / mil.gov.ua
Как сообщил УНИАН Черкасский областной военный комиссар Евгений Курбет, погибли два старших лейтенанта из городов Монастирище и Смела. Сейчас тела погибших офицеров находятся в военном госпитале.
Обстоятельства, при которых погибли черкащане, сейчас выясняются. Это первые жертвы БТО №14 «Черкассы».
Читайте такжеПри выходе из Иловайска погибли 108 военнослужащих
Как сообщал УНИАН, по данным СНБО, за сутки 2 октября в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих, еще 9 получили ранение.
Справка УНИАН. В начале сентября батальон территориальной обороны «Черкассы» был передислоцирован из Одесской области в зону проведения АТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter