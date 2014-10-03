Боевики интенсивно обстреливают Попаснянский район

15:36, 03 октября 2014
Политика
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Днем боевики обстреляли западную часть города Попасная Луганской области.

REUTERS

Об этом сообщает сайт informator.lg.ua. Как отмечается, в 12.30 с территории, подконтрольной боевикам, со стороны города Первомайска, начался обстрел поселка Орехово Попаснянского района.

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Продолжается массированный обстрел блокпоста украинских военнослужащих между селами Троицкое и Калиново.

По предварительным данным правоохранителей, боевики ведут обстрел из танкового и артиллерийской оружия. Местные жители в убежищах.

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