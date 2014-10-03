Боевики интенсивно обстреливают Попаснянский район
15:36, 03 октября 2014Политика
2 0
Днем боевики обстреляли западную часть города Попасная Луганской области.
REUTERS
Об этом сообщает сайт informator.lg.ua. Как отмечается, в 12.30 с территории, подконтрольной боевикам, со стороны города Первомайска, начался обстрел поселка Орехово Попаснянского района.
Читайте такжеБоевики обстреляли позиции сил АТО вблизи Попасной и Счастья
Продолжается массированный обстрел блокпоста украинских военнослужащих между селами Троицкое и Калиново.
По предварительным данным правоохранителей, боевики ведут обстрел из танкового и артиллерийской оружия. Местные жители в убежищах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter