Боевики интенсивно обстреливают Попаснянский район

Об этом сообщает сайт informator.lg.ua. Как отмечается, в 12.30 с территории, подконтрольной боевикам, со стороны города Первомайска, начался обстрел поселка Орехово Попаснянского района.

Читайте такжеБоевики обстреляли позиции сил АТО вблизи Попасной и Счастья

Продолжается массированный обстрел блокпоста украинских военнослужащих между селами Троицкое и Калиново.

По предварительным данным правоохранителей, боевики ведут обстрел из танкового и артиллерийской оружия. Местные жители в убежищах.