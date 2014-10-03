За сутки в зоне АТО погибли двое военных

13:25, 03 октября 2014
Политика
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За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих, еще 9 получили ранения.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко.

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«Общие потери наших военных за сутки: двое военнослужащих погибли, девять - получили ранения», - сказал он.

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