ЕС обеспокоен обстрелами Донецка и продолжением боевых действий на Донбассе

Соответствующее заявление представителя главы Европейской дипломатии Кэтрин Эштон распространено в четверг в Брюсселе.

"Мы обеспокоены усилением перестрелки и обстрела в восточной Украине, несмотря на соглашение о прекращении огня, что привело вчера к трагической гибели нескольких гражданских лиц возле школы в Донецке. Многие украинские военнослужащие также погибли в боях в течение последних недель, в частности, в результате длительного обстрела аэропорта "Донецк", - говорится в заявлении.

Читайте такжеЕвропа ужесточит санкции против России в случае захвата боевиками аэропортаВ этой связи в ЕС выразили соболезнования семьям погибших и напомнили о необходимости строгого соблюдения режима прекращения огня в соответствии с протоколом от 5 сентября и для реализации Меморандума от 19 сентября. "Наблюдение за прекращением огня является необходимым шагом для необходимого восстановления закона и порядка на востоке Украины, и с целью предотвращения нарушений прав человека и для расследования тех, которые уже произошли. Напоминаем, что длительное прекращение огня остается ключом к успеху в нынешних усилиях по достижению устойчивого политического урегулирования на основе уважения суверенитета Украины и ее территориальной целостности. ЕС готов поддержать любые усилия в этом направлении", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября ЕС принял решение оставить в силе санкции против РФ.