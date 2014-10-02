Аваков назвал количество погибших в АТО сотрудников МВД и Нацгвардии

В документе, обнародованном министром на странице в соцсети, также указано количество пропавших без вести, пленных и раненых бойцов.

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Так, с начала АТО по 2 октября погибли 68 сотрудников МВД и 66 бойцов Нацгвардии. За этот период пропал без вести 31 сотрудник МВД и 59 бойцов Нацгвардии, в плен соответственно попали 5 и 155 человек. 273 сотрудника МВД получили ранения в АТО, количество раненых со стороны Нацгвардии составляет 355 человек.

"Мы не скрывали и не скрываем свои потери в рамках АТО. Каждый день ко мне на стол попадает такая короткая справка по подразделениям МВД и Нацгвардии. О настоящих офицерах и солдатах, о раненых и отдавших жизнь в боях за Украину", -написал глава МВД.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября СНБО последний раз предоставлял общую сводку о потерях сил АТО на Донбассе. По состоянию на 12 сентября в зоне АТО погибли 873 военнослужащих, еще 3275 получили ранения.