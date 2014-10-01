За сутки в зоне АТО ранены пять украинских военных

В течение суток в зоне АТО были ранены пять военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"За прошедшие сутки погибших среди украинских военнослужащих нет. Пятеро получили ранения", - сказал Лысенко.