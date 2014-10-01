За сутки в зоне АТО ранены пять украинских военных
13:35, 01 октября 2014Общество
1 0
Боевики продолжают проводить обстрелы во время перемирия.
REUTERS
В течение суток в зоне АТО были ранены пять военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеБоевики продолжают обстреливали силы АТО и населенные пункты - СНБО
"За прошедшие сутки погибших среди украинских военнослужащих нет. Пятеро получили ранения", - сказал Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter