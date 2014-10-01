Боевики "ЛНР" снова обстреливают Счастье – источник в ОГА

Как сообщил УНИАН представитель Луганской облгосадминистрации, предположительно город обстреливают из минометов, ведется обстрел в районе стадиона и ТЭС.

Также представитель ОГА, не исключил, что будет попытка штурма ТЭС террористами. В городе опустели улицы, люди спрятались дома.

Читайте такжеБоевики продолжают обстреливали силы АТО и населенные пункты - СНБОКак сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля, 29 сентября днем со стороны подконтрольного террористам села Веселая Гора были совершены пулеметный, а затем минометный обстрелы опорного пункта сводного отряда 92-й бригады Вооруженных сил Украины на окраине города Счастье. Раненых и жертв нет. В ответ военные открыли огонь и подавили огневые точки боевиков.

Кроме того, снайпер обстрелял город Счастье и ТЭС. Жертв нет, извлекли пули из снайперской винтовки иностранного производства, которая пробивает любой бронежилет навылет.