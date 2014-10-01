В Одесе СБУ задержала "антимайдановца", причастного к событиям 2 мая (фото)

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Как отметили в пресс-центре, подозреваемый гражданин «С», 1956 г.р., в своих показаниях сообщил, что участвовал в событиях возле Дома профсоюзов на Куликовом поле Одессы на стороне антиукраинских сил.

Читайте такжеМВД завершило расследование дела по факту беспорядков в Одессе 2 маяВо время обыска в квартире задержанного сотрудники СБУ изъяли охотничье оружие «Форт-201», боеприпасы к автомату Калашникова 5,45 мм, карабин СКС и пневматический пистолет и патроны к ним. Также у злоумышленника выявлены инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, электронные схемы и комплектующие, которые используют в качестве электронных детонаторов и для дистанционного взрыва СВУ, экземпляры агитационной газеты «Новороссия».

В рамках начатого уголовного производства продолжаются оперативно-следственные действия.

Ранее сообщалось, что старший следователь по особо важным делам Главного управления МВД Руслан Сушко считает, что события в Одессе планировались задолго до 2 мая.

В частности, по его словам, людей нарочито зазывали в Дом профсоюзов, и «центр возгорания был в доме», поэтому есть основания предполагать о заблаговременном планировании.