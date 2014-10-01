В Одесе СБУ задержала "антимайдановца", причастного к событиям 2 мая (фото)
Служба безопасности Украины задержала активиста «антимайдана», одного из участников событий 2 мая в г. Одесса, которые привели к многочисленным жертвам среди людей.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.
Как отметили в пресс-центре, подозреваемый гражданин «С», 1956 г.р., в своих показаниях сообщил, что участвовал в событиях возле Дома профсоюзов на Куликовом поле Одессы на стороне антиукраинских сил.
Читайте такжеМВД завершило расследование дела по факту беспорядков в Одессе 2 маяВо время обыска в квартире задержанного сотрудники СБУ изъяли охотничье оружие «Форт-201», боеприпасы к автомату Калашникова 5,45 мм, карабин СКС и пневматический пистолет и патроны к ним. Также у злоумышленника выявлены инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, электронные схемы и комплектующие, которые используют в качестве электронных детонаторов и для дистанционного взрыва СВУ, экземпляры агитационной газеты «Новороссия».
В рамках начатого уголовного производства продолжаются оперативно-следственные действия.
Ранее сообщалось, что старший следователь по особо важным делам Главного управления МВД Руслан Сушко считает, что события в Одессе планировались задолго до 2 мая.
В частности, по его словам, людей нарочито зазывали в Дом профсоюзов, и «центр возгорания был в доме», поэтому есть основания предполагать о заблаговременном планировании.