Нестабильность из Донбасса начала расползаться по России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в приграничных с Украиной районах Российской Федерации фиксируется резкое ухудшение криминогенной ситуации, что связано с выездом в Россию бандитов-дезертиров, представителей неподконтрольных никому террористических банд, контрабандой и сбытом украденного в Украине имущества.

Читайте такжеУкраина закрыла четверть КПП с РФ и готовится завершить первый этап строительства "Стены"«В связи с чем на закрытых украинской стороной пунктах пропуска «Изварино», «Червонопартизанск» и «Должанский» сотрудники ФСБ РФ осуществляют углубленный досмотр каждого автомобиля на въезд в Россию», - отметил Лысенко.

Напомним, еще в начале августа в сети появилось видео, на котором пьяный мужчина, угрожая пистолетом, пытался остановить автомобиль под Ростовом. Среди прочего он кричал, что он из Донецка.