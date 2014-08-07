В сети появилось видео, как "беженцы" из Донецка терроризируют россиян

В сети появилось видео, на котором видно, как в Ростове-на-Дону молодой человек, вооруженный пистолетом, "настойчиво" просит водителя "подвезти" его.

Не получив ответа на свою "просьбу", парень перегородил автомобилю дорогу.

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В то же время, водитель авто оказался не из пугливых: вышел из салона, подошел к злоумышленникам и ударил каждого в лицо.

"Мы не умрем! Мы из Донецка", - крикнули беженцы ему вслед. Но повторить попытку "отжать" авто не решились.

Видео Erich Hartmann