СНБО: Боевики утром прекратили обстрелы позиций сил АТО по всему фронту (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, слышно иногда только одиночные выстрелы.

Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли 9 и ранены 27 украинских военнослужащих.