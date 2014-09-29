СНБО: Боевики утром прекратили обстрелы позиций сил АТО по всему фронту (карта АТО)
13:05, 29 сентября 2014Армия
1 0
Сегодня с 7.00 обстрелы боевиками позиций сил АТО на востоке Украины прекратились по всей линии противостояния.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеИз плена освободили еще 30 украинских военных
По его словам, слышно иногда только одиночные выстрелы.
Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли 9 и ранены 27 украинских военнослужащих.
Карта ситуации в зоне АТО
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter