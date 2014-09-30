СМИ: проект «Ляшко» мог достаться Левочкину в наследство от его отца

Об этом пишет сайт Тема в своей публикации о лидере Радикальной партии Олеге Ляшко.

«Говорят, избирательную кампанию Ляшко сегодня щедро финансирует г-н Левочкин. Можно предположить, что Олежку Левочкин заполучил по наследственной линии – от своего отца: Владимира Левочкина», - пишет издание.

«Дело в том, что Левочкин-старший не мог не пересекаться в жизни с Ляшко. В 70-х он начинал свою карьеру в качестве преподавателя школы-интерната. Но о воспитаннике интерната Олеге Ляшко он, вероятно, узнал позже – когда того начали таскать по генеральским кабинетам, а позже посадили в тюрьму», - говорится в публикации.

«Дело в том, что Владимир Левочкин к тому времени занимал высокий пост в пенитенциарной службе, находившейся в милицейском ведомстве. Про скандал с осуждением любимчика генералов тогда гудели во всех кабинетах МВД. Министр Кравченко, который по команде Кучмы раскрутил дело против Ляшко, был дружен с Владимиром Левочкиным – они не могли не обсуждать это дело. А Левочкин не мог не знать, что Ляшко – милицейский агент (некторые специалисты утверждают, что и СБУ-шный)», - предполагает автор публикации.

«Левочкину-старшему наверняка приходилось по долгу службы заниматься обустройством быта вип-заключенного. Да и его слишком быстрое освобождение из застенков не могло проходить без содействия Левочкина. Приложил ли он усилия для того, чтобы первую квартиру Ляшко в Вишневом отремонтировали за счет колонии, мы вряд ли узнаем. Владимир Левочкин умер в 2005 году», - пишет издание.

Напомним, Олег Ляшко был дважды судим, причем первый раз он отсидел реальный срок, тогда как в своей автобиографии за 2002 год он утверждал, что судимостей не имеет.

Первый раз Ляшко был осужден за аферы с покупкой автомобилей «Волга» под прикрытием МВД и незаконное получение квартиры в Вишневом под Киевом. Первое дело Ляшко сопровождалось гей-скандалом, в котором были замешаны многие руководители МВД того времени.

В 2010 году в СМИ была опубликована запись видеодопроса Ляшко следователем прокуратуры Олегом Матвеевым, который вел дело о махинациях с «волгами» и квартирой в Вишневом.

На ней Ляшко подробно рассказывает о своих нетрадиционных отношениях с неким Борей С., с которым Ляшко познакомился поздним вечером в кабинете начальника столичного главка милиции Володина. Ляшко подробно изложил суть своего общения с Борей при этом подчеркнув, что остался «анально неприкосновенным».

В разгар скандала Ляшко обвинил своих недоброжелателей в провокации и монтаже. Однако сам следователь Матвеев подтвердил, что запись достоверная и была сделана в ходе расследования преступных действий Ляшко.

Вторую судимость Ляшко получил за клевету на Василия Дурдинца – видного деятеля эпохи кучмизма, занявшего пост и.о. премьер-министра.

Сам Ляшко назвал это дело политическим заказом.