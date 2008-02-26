Богатырева исключает возможность повторения в Украине косовского сценария

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА исключает возможность повторения сценария, аналогичного провозглашению независимости Косово, которое являлось частью государства Сербия.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала сегодня на брифинге в СНБО.

«Несмотря на все политические кризисы, обострения, противоречия политических партий, мы можем констатировать, что украинская политическая нация состоялась. И обязанностью политической нации является обеспечить территориальную целостность и суверенитет страны», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее мнению, в Украине не могут возникнуть такие основания и обстоятельства, при которых можно было бы «даже условно обсуждать возникновение такого сценария».

Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что Украинское государство обладает всеми необходимыми инструментами для защиты своих интересов и интересов своих граждан. «Украина будет единой и неразделимой. Наши аналитические институты, наши прогнозы и наши возможности позволяют предупредить развитие событий в таком направлении», - сообщила секретарь СНБО.

Р.БОГАТЫРЕВА также считает, что современная политическая история не позволит «разыграть такую карту ни внутри, ни за пределами Украины».