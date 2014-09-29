Тымчук: за сутки боевики более 50 раз обстреляли позиции сил АТО

Об этом на своей странице в соцсети написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Кроме обстрелов, зафиксированы неоднократные попытки штурмов позиций сил АТОна территории аэропорта в Донецке, а также в районе населенных пунктов Дебальцево и Трудовское.

"В частности: 8 раз подвергались огневым ударам террористов позиции наших войск в районе населенного пункта Дебальцево; 7 раз из артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстрелян опорный пункт в районе населенного пункта Никишино; 3 раза обстреляны позиции на территории аэропорта в Донецке. 3 раза обстреляны позиции в районе населенных пунктов Гранитное, Редкодуб", сообщил Дмитрий Тымчук.

Также террористы наносили удары по украинским войскам в районе населенных пунктов Талаковка, Малоорловка, Орлово-Ивановка, Новогригорьевка, Трехизбенка, Марьинка, Пески, Красногоровка.