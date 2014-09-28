В Харькове митингующие продолжают уничтожение памятника Ленину
В Харькове участники митинга за единство Украины продолжают уничтожение памятника Владимиру Ленину
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции запланировали сначала не валить монумент, а отпилить руки и голову.
На постаменте в ожидании техники активисты выбили отбойным молотком ”Слава Украине”.
Впоследствии с помощью лестницы активисты залезли на постамент и начали ”болгаркой” пилить ноги памятнику.
На это время они уже подпилили обе ноги, привязали к монументу веревку и планируют в ближайшее время его завалить.
На площади сейчас находятся около тысячи человек. Люди держат символику «Правого сектора», национальные флаги и флаги Меджлиса крымско-татарского народа.
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Участники митинга отошли от памятника на расстояние 15-20 метров, ожидая его падения и наблюдают за происходящим.
На площади Свободы не видно сотрудников милиции в униформе, однако на прилегающих к площади улицах отмечается значительное количество правохранителей.