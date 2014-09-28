Вчера на митинге сепаратистов в Харькове задержали 20 человек и главную коммунистку города
08:23, 28 сентября 2014Политика
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Вчера в Харькове милиция не допустила проведение антиукраинского митинга коммунистов и задержала около 20 человек.
В Харькове милиция не допустила проведения антиукраинской акции / Скриншот ТСН
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Милиция задержала два десятка человек, которые нарушили запрет на этот антиукраинский митинг. Среди прочих задержали главную харьковскую коммунистку, экс-нардепа Аллу Александровскую", - написал он.
Читайте такжеВ Харькове милиция будет патрулировать улицы на бронемашинахКак сообщалось ранее, вчера, 27 сентября, в 12:00 сепаратисты запланировали провести свой митинг.
В Харькове милиция не допустила проведения сепаратистского митинга
В то же время, проведение акции запретил суд.
Напомним, сегодня в Харькове проходит митинг в поддержку целостности Украины.
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