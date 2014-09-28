Вчера на митинге сепаратистов в Харькове задержали 20 человек и главную коммунистку города

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Милиция задержала два десятка человек, которые нарушили запрет на этот антиукраинский митинг. Среди прочих задержали главную харьковскую коммунистку, экс-нардепа Аллу Александровскую", - написал он.

Читайте такжеВ Харькове милиция будет патрулировать улицы на бронемашинахКак сообщалось ранее, вчера, 27 сентября, в 12:00 сепаратисты запланировали провести свой митинг.

В то же время, проведение акции запретил суд.

Напомним, сегодня в Харькове проходит митинг в поддержку целостности Украины.