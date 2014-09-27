Завтра в Харькове состоится «Марш за Украину»

Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко в своем Facebook..

«При инициативе проукраинских общественных организаций и при поддержке Харьковской областной государственной администрации на завтра, на воскресенье, в Харькове в 15:00 запланирован митинг «Харьков - это Украина!», - сообщил Геращенко.

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«Сбор участников митинга запланирован на 14:30 на ул. Сумской, возле Зеркальной струи. После чего будет «Марш за Украину» в сторону площади Конституции, где и будет проходить митинг», - добавил советник министра МВД.

Геращенко призвал прийти на митинг всех патриотов, которые хотят показать, что Харьков - украинский город.

«Очень бы хотелось, чтобы нас завтра собралось так много, чтобы Путин и его марионетки типа Александровской навсегда оставили надежду на сепаратистский шабаш на Слобожанщине», - отметил Геращенко.

Как известно, сегодня в Харькове была попытка антиукраинского митинга, который пытались, невзирая на запрещение суда, провести местные коммунисты. Позже милиция задержала два десятка людей, которые нарушил запрет на проведение мероприятия. В числе других, в частности, задержали главную харьковскую коммунистку, экс-депутата от КПУ Аллу Александровскую.