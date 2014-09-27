Ночь в Донецке прошла спокойно, но утро началось с залпов
10:49, 27 сентября 2014Политика
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Ночь в Донецке прошла спокойно. Утро 27 сентября началось с артиллерийских залпов.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
По состоянию на 10.00 в городе неспокойно, периодически слышны звуки выстрелов из тяжелых орудий.
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Коммунальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города, работают. В некоторых районах города наблюдаются перебои с водоснабжением. Вчера не смог запуститься Южный водопроводный узел. Петровский и Кировский узлы набрали недостаточное количество воды, поэтому в районах вода подавалась всего лишь час. КП "Донецкгорводоканал" принимает меры для стабилизации ситуации.
Общественный транспорт в Донецке работает согласно графикам "выходного дня".
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