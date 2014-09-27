Ночь в Донецке прошла спокойно, но утро началось с залпов

10:49, 27 сентября 2014
Политика
0 0

Ночь в Донецке прошла спокойно. Утро 27 сентября началось с артиллерийских залпов. 

REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

По состоянию на 10.00  в городе неспокойно, периодически слышны звуки выстрелов из тяжелых орудий.

Читайте такжеОбстановка в Донецке остается напряженной, в городе по-прежнему слышны взрывы

Коммунальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города, работают. В некоторых районах города наблюдаются перебои с водоснабжением. Вчера не смог запуститься Южный водопроводный узел. Петровский и Кировский узлы набрали недостаточное количество воды, поэтому в районах вода подавалась всего лишь час. КП "Донецкгорводоканал" принимает меры для стабилизации ситуации.

Общественный транспорт в Донецке работает согласно графикам "выходного дня". 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter