Ночь в Донецке прошла спокойно, но утро началось с залпов

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

По состоянию на 10.00 в городе неспокойно, периодически слышны звуки выстрелов из тяжелых орудий.

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Коммунальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города, работают. В некоторых районах города наблюдаются перебои с водоснабжением. Вчера не смог запуститься Южный водопроводный узел. Петровский и Кировский узлы набрали недостаточное количество воды, поэтому в районах вода подавалась всего лишь час. КП "Донецкгорводоканал" принимает меры для стабилизации ситуации.

Общественный транспорт в Донецке работает согласно графикам "выходного дня".