В Донецке наводят в порядок после урагана и все еще слышны выстрелы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ночь в Донецке прошла без активных военных действий. Начиная с 4.00 утра во многих районах слышны одиночные залпы из тяжелых орудий. По состоянию на 10.00, обстановка в Донецке стабильно напряженная», - сказано в сообщении.

При этом, в горсовете отметили, что коммунальные службы приводят город в порядок после вчерашнего урагана – убирают поваленные деревья и упавшие ветки, аварийные бригады предприятий восстанавливают поврежденные коммуникации.

За прошедшие сутки в городе было восстановлено энергоснабжение более чем 100 подстанций, обесточенных вследствие непогоды. На утро четверга, еще остаются в работе 29 трансформаторных подстанций.

Ремонтные бригады предприятия «Донецкгоргаз» продолжают восстанавливать газовые сети, поврежденные упавшими деревьями – зафиксировано более 10 таких случаев практически во всех районах города. Поэтому в местах проведения аварийных работ возможны кратковременные отключения от газоснабжения. В горгазе констатировали, что на сегодняшний день без газоснабжения в Донецке остаются 977 абонентов и 28 предприятий.

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