Порошенко: Никто не мог представить, что Европа зайдет так далеко в солидарности с Украиной



Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что все страны ЕС не могут быть едины в вопросе санкций относительно России. «Всегда у России будет в колоде 5 или 6 козырей, которые заблокируют этот процесс», - сказал президент.

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Порошенко отметил, что ”никто себе и представить не мог, что Европа в своем единстве и солидарности с Украиной зайдет так далеко”.

”Сомнений относительно Штатов не было, сомнения относительно Европы были”, - сказал президент и добавил, что благодарен Европе.

Он выразил убеждение, что Европа и США ”сделают очень много для нас”.

”Я не встретил отказа ни в Европе, ни в Штатах. Ни по экономическим, ни по финансовым, ни по конституционным, ни по оборонным вопросам”, - сказал он.