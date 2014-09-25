Президент назвал восемь приоритетных сфер для реформирования

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Петра Порошенко, 100 дней назад команда украинских специалистов приступила к разработке этого плана реформ. ”Я определил в нем восемь приоритетных сфер”, - добавил он.

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Так, среди приоритетов, президент назвал: антикоррупционную реформу, обновление власти и ”бюрократического аппарата”. Он подчеркнул важность судебной реформы, реформы правоохранительных органов, децентрализации и реформы государственного управления, налоговой реформы, дерегулирования и развития предпринимательства, реформы системы безопасности и обороны.

”К этому я бы добавил еще две специальные неотложные программы: энергонезависимость нашего государства и дальнейшая популяризация Украины в мире”, - сказал Порошенко.

Он также добавил, что главной реформой считает судебную. ”Не потому что я под впечатлением от сегодняшней утренней встречи и визита на Съезд судей, равно как и решения судьи Печерского района об освобождении командира роты ”Беркута”, который подозревается в расстреле участников акции протеста на Институтской”, - сказал Порошенко и выразил надежду, что на съезде ”предпримут шаги в правильном направлении”.

Порошенко отметил, что суть реформ в том, чтобы вместо плохих, нечестных, неравных правил создать хорошие, честные и справедливые.

”Новые правила не заработают нигде и никогда, если не появится непредвзятая инстанция, которая беспристрастно будет осуществлять надзор за их соблюдением”, - сказал президент.

Он также подчеркнул, что реформам должно предшествовать радикальное обновление чиновнического корпуса.