Правительство начало подготовку к люстрации - Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге министр юстиции Украины Павел Петренко.

Он отметил, что это сделано по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

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Петренко подчеркнул: “С первого дня вступления в силу данного закона украинское правительство примет все необходимые решения для того, чтобы нормы закона были воплощены в жизнь, а это значит, что конкретные государственные служащие, в первую очередь те, которые работают в центральном аппарате Кабинета министров Украины, министры, заместители министров, руководители центральных органов исполнительной власти прошли люстрационную проверку, и те лица, которые не отвечают требованиям закона, были уволены без права занимать эти должности на протяжении 10 или 5 лет”.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада Украины приняла закон «Об очистке власти». Сегодня, 25 сентября, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал данный закон и передал его на подпись президенту Украины.