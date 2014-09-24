СНБО: Стычек на границе и нарушений воздушного пространства за сутки не зафиксировано (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

"Нарушения воздушного пространства Украины не фиксируются уже третьи сутки подряд", - сказал Лысенко.

Читайте такжеБоевики за сутки обстреляли позиции АТО больше 50 раз - ИСТакже он отметил, что столкновений на границе украинских пограничников с российскими военными также не зафиксировано.

Вместе с тем Лысенко отметил, что со стороны РФ осуществляется радиоперехват разговоров пограничников с военными ВСУ, создаются препятствия для нормального функционирования средств украинских операторов мобильной связи.

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