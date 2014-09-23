Российские военные в зоне АТО усилили деятельность по радиоперехвату

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Уже вторые сутки подряд не фиксируются нарушения воздушного пространства Украины российскими беспилотниками. Однако зафиксирована активизация работы по радиоперехвату со стороны войск РФ. При этом привлеченные подразделения несут службу в круглосуточном режиме", - сказал Лысенко.

Читайте такжеБоевики объявили охоту на паспорта украинских военных - Тымчук Он отметил, что для того, чтобы сделать невозможным выявление мест расположения украинских сил путем радиоперехвата, военнослужащие еще раз предупреждены о минимизации телефонных звонков с мобильных телефонов.

Как сообщал УНИАН, наиболее тяжелые формирования российских войск и до сих пор остаются на территории Украины.