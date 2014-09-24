Ночью в Донецке продолжались бои, снаряд попал в жилой дом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ночь с 23 на 24 в Донецке прошла неспокойно. В 23.55 в результате боевых действий было повреждено оборудование на трансформаторной подстанции "Шверника" в Куйбышевском районе, что привело к обесточиванию 80 подстанций. Около 2.30 снаряд попал в 4-квартирный жилой дом №25 по улице Менжинской в Киевском районе. Две квартиры уничтожены полностью», - сказано в сообщении.

Читайте такжеБоевики продолжают активный штурм аэропорта в Донецке

Также в сообщении отмечено, что по состоянию на 10.00 в Донецке тихо, коммунальные службы и аварийные бригады предприятий занимаются ликвидацией последствий ночного урагана. Упавшие деревья не только привели к сбоям в движении общественного транспорта, но и стали причиной повреждения газопроводов практически во всех районах.

Поскольку сложные погодные условия и шквальный ветер ограничивают применение автовышек, сегодня «Донецкгоргаз» сосредоточил усилия на восстановлении газораспределительных пунктов на улицах в Киевском, Пролетарском, Куйбышевском и Ленинском районах.

На период восстановительных работ возможны кратковременные отключения подачи газа на улицах, где будет производиться ремонт, предупредили в горсовете, также сообщили, что автобусы коммунальной собственности и маршрутные такси работают в штатном режиме.

При этом в некоторых районах возникают сложности с движением электротранспорта – из-за того, что ветки или целые деревья упали на контактные сети, не осуществляют курсирование трамваи №№ 10, 11, 8, 16, 15, а также троллейбус №14.