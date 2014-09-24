На Мариуполь налетел мощный ураган. В городе нет света, оборваны провода и повалены деревья

Нет электроэнергии в частном секторе и в многоэтажках во всех районах города. В эти минуты в райадминистрациях только подсчитывают количество заявок, в которых жители сообщают об отключении электроэнергии, сообщает 0629.com.ua

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"За 10 лет работы в райадминистрации такой погоды я не припомню. Без электроэнергии осталась большая часть левого берега, в некоторых домах нет и воды. Да и сама райадминистрация сейчас без света," - сообщила дежурная Орджоникидзевской райадминистрации.

Не лучше ситуация и в Жовтневом районе. По информации МРЭС, вышли из строя 98 трансформаторных подстанций. Оборванные провода висят в частном секторе Паркового поселка, на территории ГБ №3.

В Ильичевском районе поступило 39 заявок. Как отмечают коммунальщики, число поваленных деревьев, сломанных и обрушенных веток трудно сосчитать. Даже по центру города сложно пройти, во многих местах упавшие ветки перегородили дорогу.

В этих условиях крайне затруднено движение городского транспорта. Как сообщают в ТТУ, на многих дорогах упавшие деревья мешают проезду троллейбусов и машин.

"Там, где наши ремонтные службы их убирают, движение восстанавливают. Но в целом ситуация очень сложная по всему городу. Самым проблемным остается маршрут 15 троллейбуса в районе ул. Лепорского и заводоуправления "Азовсталь". Сейчас движение троллейбусов по этой линии приостановлено.

В городе ветром повалены десятки деревьев. В настоящее время работники Зеленстроя и ПЭС работают над устранением последствий стихии. На улицах города собирают и вывозят оборванные ветки на тракторах.

Работе по восстановлению линий электропередач мешает нестихающий ветер.

В особо сложных погодных условиях оказался микрорайон "Восточный". Там штормовым ветром сорвало подоконники в многоквартирных домах, пострадала обшивка многоэтажек. Кроме того, ветер сорвал крышу в частном строении.

Как сообщают в Гидрометеослужбе, по состоянию на 9.00 скорость ветра достигает 20 м/с, с порывами до 25 м/с.

На море бушует сильнейший шторм, высота волн достигает 2-х метров.

Как сообщают жители прибрежной Гавани, в настоящее время поднялся уровень грунтовых вод, но пока подтопления жилых построек нет. По информации жителей, на Гавани дежурят "бочки", которые откачивают воду.