Состав Мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине увеличат до 350 человек

Состав Мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине будет увеличен до 350 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“В ближайшее время планируется расширение, как количественного состава миссии, так и географического покрытия ею мониторинга. Миссия в ближайшее время должна быть расширена до 350 наблюдателей”, - сказал Перебыйнис.

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Он сообщил, что на сегодняшний день в Донецкой и Луганской областях находятся 78 наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, из них 32 - в Северодонецке, 14 - в Краматорске, 20 - в Донецке и 12 — в Мариуполе.

“Мы продолжаем активное взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ с целью обеспечения эффективного мониторинга ею режима прекращения огня на востоке Украины по результатам Минских договоренностей”, - сказал Перебыйнис.

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