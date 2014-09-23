В моргах 4 областей находится более тысячи тел погибших в зоне АТО

В учреждениях судебно-медицинской экспертизы четырех прилегающих к зоне АТО областей находится более тысячи тел погибших, 552 из которых в настоящее время не идентифицированы.

Об этом сообщил заместитель председателя Днепропетровской областной администрации Святослав Олийнык на заседании Координационного центра помощи пострадавшим в зоне АТО, посвященном координации усилий всех ведомств для ускорения процесса идентификации погибших и поиска пропавших без вести в зоне боевых действий, сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины.

Олийнык отметил, что эта проблема требует немедленного решения.

В свою очередь председательствующая на заседании советник президента Ольга Богомолец сказала, что "мы делаем все необходимое, чтобы родственникам военнослужащих, пропавших или погибших в зоне АТО, оказать помощь в поиске своих родных и близких и ускорить процесс идентификации, установления местонахождения останков и захоронения с воинскими почестями всех украинских героев".

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По результатам рабочего совещания Координационного центра принято решение о создании единой базы данных ДНК-экспертиз, за которую будет отвечать МВД Украины, что позволит значительно ускорить поиск и гарантировать родственникам погибших бесплатное проведение ДНК-экспертиз, которое будет профинансировано за счет государства.

Как говорится в сообщении, по результатам обсуждения наработан алгоритм действий, который в ближайшее время будет доведен к всем министерствам и ведомствам, которые задействованы в процессе расследования трагедий в зоне АТО, органам досудебного следствия, волонтерским организациям, которые задействованы в поиске погибших и без вести пропавших.

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По данным пресс-службы, в работе центра приняли участие уполномоченные представители Министерства обороны Украины, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры, Министерства здравоохранения, заместитель председателя Днепропетровской ОГА, судебно-медицинские эксперты, представители волонтерских организаций.