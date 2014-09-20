Под Мариуполем после обстрела горят поля
01:23, 20 сентября 2014Политика
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Появилось видео горящих полей на окраине Мариуполя - деревне под названием Талаковка
Под Мариуполем после обстрела горят поля / facebook.com/gregory.zhygalov
Вероятно, что они горят результате обстрела пригородов Мариуполя, передает ТСН.
Очевидцы в соцсетях утверждают, что поля горят вследствие артиллерийских дуэлей.
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Напомним, что в пятницу вечером вблизи Мариуполя слышали звуки обстрелов из "Градов".
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