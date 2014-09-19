Советник Авакова считает, что военные смогут представить интересы украинцев в Раде

Участие военнослужащих и командиров добровольческих батальонов в досрочных выборах в Верховную Раду - не «красивая картинка», а совершенно обоснованное действие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил на брифинге.

«Поход в Верховную Раду командиров добровольческих и не только добровольческих подразделений - совершенно основанный. Я не считаю это красивой картинкой. Это те люди, которые доказали, что они способны в тяжелый для страны момент добровольно пойти и взять в руки оружие, и рисковать своей жизнью. Значит, они не хуже справятся с представлением интересов народа Украины», - подчеркнул Геращенко.

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Говоря о том, кто должен войти в состав Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны новоизбранной Верховной Рады, Геращенко высказал мнение, что в комитете должны работать «не генералы весом три центнера, а командиры — майоры, капитаны, полковники, на которых держится оборона страны».

В свою очередь эксперт Центра военно-политических исследований Вячеслав Гусаров подчеркнул, что участие военнослужащих и командиров добровольцев в выборах в парламент имеет как позитивные, так и негативные стороны. По его словам, среди негатива - это их неопытность, и поэтому они «не смогут сразу работать в полную силу, им нужно будет изучить некоторые вопросы».

Эксперт считает, что включение военнослужащих в списки политических партий на выборы «является своеобразной выборной технологией, которую придумали за рубежом, а у нас сейчас ее реализуют».

Гусаров также подчеркнул, что многие из военных не имеют соответствующего юридического образования и не знают нормативно-правовые документы.

В ответ на это замечание, Геращенко напомнил, что в парламенте были такие юристы как Андрей Портнов и Елена Лукаш, и именно при их участии принимались законы, положения которых нарушали Конституцию Украины, законодательство Украины.

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«Да плевать - юрист человек или нет. Если он с головой на плечах, если он патриот Украины, то он вокруг себя объединит 50-100 юристов, которые будут писать хорошие законы, а его задача, как патриота Украины, будет взвешивать, насколько закон хорош, как он повлияет на дальнейшее развитие страны», - убежден Геращенко.

Как сообщал УНИАН, досрочные парламентские выборы состоятся 26 октября.

В избирательных списках как минимум шести партий, участвующих в выборах, есть фамилии военнослужащих или командиров и бойцов добровольческих батальонов.