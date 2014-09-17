Журавский думает, что оказался в мусорнике из-за конкуренции на выборах
02:20, 17 сентября 2014Политика
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Заместитель председателя депутатской группы "Экономическое развитие" Виталий Журавский считает, что инцидент между ним и митингующими под Верховной Радой является предвыборной провокацией.
Журавский думает, что оказался в помойке через конкуренцию на выборах / Скриншот
Об этом депутат заявил в эфире "5 канала", сообщает ТВі.
Журавский заявил, что после того, как участники акции под зданием парламента бросили его в мусорку, морально, психологически и физически он чувствует себя "не очень".
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"На самом деле я не думаю, что эту провокацию сделали представители Майдана или "Правого сектора", или Автомайдана. У нас была пресс-конференция, на которой был Егор Соболев и представители Евромайдана. Они попросили у меня прощения за этот инцидент. Эту ситуацию использовал один из кандидатов в избирательном округе №66, который мне проигрывает", – сказал политик.
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