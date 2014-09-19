Из плена террористов освобождены трое офицеров-разведчиков — Порошенко
01:30, 19 сентября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в четверг из плена террористов были освобождены три украинских офицера-разведчика.
Из плена террористов освобождены трое офицеров-разведчиков
Об этом он написал в Facebook.
"Сегодня было освобождено трое украинских офицеров-разведчиков", - отметил Президент.
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В Твиттере Порошенко отметил фамилии освобожденных из плена военных: Донос В.М., Иовиц Д.А., Мандажи Е.П.
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