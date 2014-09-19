Из плена террористов освобождены трое офицеров-разведчиков — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в четверг из плена террористов были освобождены три украинских офицера-разведчика.

Об этом он написал в Facebook. "Сегодня было освобождено трое украинских офицеров-разведчиков", - отметил Президент. Читайте такжеИз плена боевиков освобождены еще 8 украинских военных - Цеголко В Твиттере Порошенко отметил фамилии освобожденных из плена военных: Донос В.М., Иовиц Д.А., Мандажи Е.П.

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