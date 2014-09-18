В Донецке слышны взрывы и перестрелки в районе поселка шахты «Трудовская»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Утром 18 сентября от жителей начали поступать сообщения о взрывах и перестрелках в районе поселка шахты «Трудовская». В связи с этим ограничено движение автобусов по маршруту № 42 до городской больницы № 14. Остальной общественный транспорт работает в обычном режиме», - сказано в сообщении. Также говорится, что в Донецке продолжаются ремонтно-восстановительные работы по поврежденным коммуникациям. Предприятие «Донецкгоргаз» сегодня восстанавливает газовые сети в Киевском и Петровском районах.Читайте такжеТымчук назвал города на Донбассе, где сохраняется наиболее сложная обстановка

В Киевском районе восстановительные работы ведутся по ул. Неделина, Взлётная, Бориса Горбатова, Фрунзе. В Петровском районе – по ул. Новотроицкая, Ветеранов и на территории посёлка шахты «Трудовская». По состоянию на четверг, 18 сентября, без газоснабжения в Донецке остаются 8 многоквартирных домов, 689 домов частного сектора, всего 1351 абонентов и 31 предприятие. В горсовете напомнили, что минувшая ночь в Донецке прошла относительно тихо без активных боевых действий.Читайте такжеПри попадании снаряда в автобус в Донецке погибла женщина

Вечером среды, 17 сентября, произошел артобстрел в Куйбышевском районе, в результате были повреждены частные дома и распределительные газопроводы по ул. Чернова и по ул. Чувашская, но здесь газоснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки.