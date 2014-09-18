Transparency International объявляет "медиа-охоту" на коррупционеров в партийных списках
Transparency International Украина заявляет о недопустимости прохождения в Верховную Раду коррупционеров и объявляет "медиа-охоту" на коррупционеров в партийных списках.
Об этом говорится в сообщении организации.
Согласно сообщению, Transparency International обращается к журналистам и гражданам с просьбой предоставлять ей информацию о подозрении на коррупцию среди кандидатов в нардепы.
"Заметно, что еще не все поняли, что после Революции Достоинства Украина изменилась. Граждане восстали против коррупции и тяжелой ценой продолжают бороться за собственную свободу. Проводить по партийным квотам старых коррупционеров в новый парламент - это преступление против собственного народа", - считает Алексей Хмара, исполнительный директор Transparency International Украина.
Поэтому Transparency International Украина объявляет "медиа-охоту" и просит всех журналистов и активистов отправлять достоверную и проверенную информацию о коррумпированных кандидатах в нардепы.
"Все данные после их правовой экспертизы будут в середине октября представлены общественности. ТI Украина потребует от партий очистить свои списки от установленных недобропорядочных лиц", - сказано в сообщении.