Тымчук назвал города на Донбассе, где сохраняется наиболее сложная обстановка
09:27, 18 сентября 2014Политика
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Руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук назвал города на Донбассе, где сохраняется наиболее сложная обстановка.
Тымчук назвал города на Донбассе, где сохраняется наиболее сложная осбтановка / Фото: УНИАН
"Наиболее сложная ситуация сохраняется в районе н.п.Донецк, Луганск, Лисичанск, Станица Луганская, Счастье, Попасная, Верхняя Крынка, Нижняя Крынка, Ждановка". - напиал эксперт на своей станице в соцсети. Читайте такжеРоссия создает на Донбассе радиолокационное поле и эшелонированную систему ПВО - эксперт
Кроме этого, он сообщил, что на приморском направлении (Новоазовск-Мариуполь) наблюдается относительное затишье.
"Вместе с тем, отмечается активная переброска российских подразделений на север от Мариуполя", сообщает Тымчук.
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