Тымчук назвал города на Донбассе, где сохраняется наиболее сложная обстановка

"Наиболее сложная ситуация сохраняется в районе н.п.Донецк, Луганск, Лисичанск, Станица Луганская, Счастье, Попасная, Верхняя Крынка, Нижняя Крынка, Ждановка". - напиал эксперт на своей станице в соцсети. Читайте такжеРоссия создает на Донбассе радиолокационное поле и эшелонированную систему ПВО - эксперт

Кроме этого, он сообщил, что на приморском направлении (Новоазовск-Мариуполь) наблюдается относительное затишье.

"Вместе с тем, отмечается активная переброска российских подразделений на север от Мариуполя", сообщает Тымчук.