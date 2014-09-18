Начальник Горловской ГАИ Суходольский - жив, но по-прежнему находится в плену боевиков
08:11, 18 сентября 2014Политика
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Начальник Горловской ГАИ Юрий Суходольский - жив, но по-прежнему находится в плену боевиков.
Начальник Горловской ГАИ Юрий Суходольский
Об этом свидетельствует видео, размещенное на YouTube.
Суходольский сообщил, что он задержан и находится в Горловке.
Напомним, вчера местные СМИ сообщили о том, что Суходольский скончался.
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