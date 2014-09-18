Начальник Горловской ГАИ Суходольский - жив, но по-прежнему находится в плену боевиков

08:11, 18 сентября 2014
Политика
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Начальник Горловской ГАИ Юрий Суходольский - жив, но по-прежнему находится в плену боевиков.

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Об этом свидетельствует видео, размещенное на YouTube.

Суходольский сообщил, что он задержан и находится в Горловке. 

Напомним, вчера местные СМИ сообщили о том, что Суходольский скончался. 

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