В плену боевиков скончался начальник Горловской ГАИ - СМИ

Об этом говорится в сообщении 06242.

Ранее сообщалось, что Юрий Леонидович удерживается в так называемой пыточной, которую боевики организовали в Горловке в здании ГП "Артемуголь". Сегодня стало известно, что Юрий Суходольский скончался.Читайте такжеВ Горловке боевики удерживают "врагов народа" в пыточной в шахтоуправлении - журналист

Юрий Суходольский с 2008 года и по июнь 2010-го был заместитель начальника отдела ГАИ Горловки по обслуживанию административной территории. Горловское ГАИ Суходольский возглавил в июле 2010 года.