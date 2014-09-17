В плену боевиков скончался начальник Горловской ГАИ - СМИ
07:12, 17 сентября 2014Политика
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Вчера не стало начальника Горловской ГАИ Юрия Суходольского, которого удерживали в плену боевики ДНР.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении 06242.
Ранее сообщалось, что Юрий Леонидович удерживается в так называемой пыточной, которую боевики организовали в Горловке в здании ГП "Артемуголь". Сегодня стало известно, что Юрий Суходольский скончался.Читайте такжеВ Горловке боевики удерживают "врагов народа" в пыточной в шахтоуправлении - журналист
Юрий Суходольский с 2008 года и по июнь 2010-го был заместитель начальника отдела ГАИ Горловки по обслуживанию административной территории. Горловское ГАИ Суходольский возглавил в июле 2010 года.
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