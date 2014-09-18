Канада никогда не признает оккупации любой части территории Украины - Харпер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления на совместном заседании Палаты общин и Сената Канады в Оттаве.

”Мы никогда не признаем российскую оккупацию любой части украинской территории”, - сказал Харпер.

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Он отметил, что со строны Канады не будет никакого компромисса по этому вопросу.

По его словам, Канада будет продолжать выступать против российского неуважения к нормам международного права.