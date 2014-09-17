Кабмин утвердил план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН, план утвержден на сегодняшнем заседании правительства.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании подчеркнул, что имплементация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС должна быть завершена до 2017 года.

Он пояснил, что такие сжатые сроки для имплементации Соглашения связаны с необходимостью адаптации украинского законодательства к европейским стандартам, а также должны "показать, что Украина соответствует правилам Европейского Союза".

"Чем скорее мы проведем эти изменения, чем скорее Европейский Союз увидит, что мы действительно выполнили Соглашение, тем скорее у нас появится шанс подать заявку на вступление в ЕС и сказать: мы отвечаем критериям, мы подписали Соглашение и мы его выполнили. Согласно статье 49 Договора, Украина может претендовать на членство в ЕС. Именно поэтому имплементация и выполнение Соглашения для правительства крайне важны", - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации включительно с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли (ГВЗСТ), между ЕС и Украиной.

Соглашением предусмотрено создание политической ассоциации и углубление экономической интеграции между ЕС и Украиной, а также обоюдный свободный доступ к рынкам. Политические положения приближают Украину к ЕС, открывая новые каналы для политического диалога и устанавливая принципы для сотрудничества, в частности, в энергетической, транспортной сферах, сфере образования. Соглашение требует от Украины реформ и уважения демократических принципов, прав человека и верховенства права.

Среди других правил, Соглашение предусматривает возможность для значительного движения работников, устанавливает цели для безвизового режима и способствует сближению нормативно-правовых баз обеих сторон, устанавливая конкретные сроки, в течение которых Украина должна перенести часть законодательства ЕС на собственные законы и ввести их.

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Часть Соглашения, предусматривающая установление ГВЗСТ, в свою очередь ощутимо интегрирует рынки Евросоюза и Украины. Это происходит за счет отмены импортных пошлин и запрета других торговых ограничений; вместе с тем сохраняются особые ограничения и переходные периоды для наиболее «чувствительных» сфер, в частности, торговли сельскохозяйственной продукцией. Также Соглашение частично будет интегрировать рынки государственных закупок.

Как отметили в Представительстве ЕС, несмотря на одновременное голосование в Европарламенте и Верховной Раде Украины, Соглашение об ассоциации будет временно применено. Однако дата применения должно быть еще подтверждена Радой. Чтобы получить полную правовую силу, Соглашение должны ратифицировать все 28 стран-членов ЕС. Пока она была ратифицирована лишь шестью странами-членами. С другой стороны, процесс полной ратификации в странах-членах может продолжаться в течение нескольких лет.

Сначала было запланировано, что торговые правила, содержащиеся в Соглашении, будут применяться с 1 ноября. Однако 12 сентября во время переговоров России, Украины и ЕС было решено отсрочить временное вступление в силу торговых правил до 31 декабря 2015 года.

Справка УНИАН. Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.