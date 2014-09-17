На Донетчине боевики из "Града" три часа обстреливали поселок, погибли более 10 мирных жителей

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в соцсети.

"Сегодня, 17 сентября, с 8.45 до 11.40 в районе населенного пункта Нижняя Крынка террористы вели непрерывный обстрел из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» позиций сил АТО и по домам местных жителей", - говорится в сообщении.Читайте такжеБоевики увеличили количество обстрелов населенных пунктов с мирными жителями, есть погибшие - штаб АТО

В результате этого обстрела разрушено 9 жилых домов жителей Нижней Крынки, погибли более 10 мирных граждан и десятки получили ранения, подчеркивают в штабе.