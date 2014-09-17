Секретарю Лисичанского горсовета выдвинуто подозрение в сепаратизме

Данный факт установила Прокуратура Луганской области, сообщает Informator.lg.ua. Также установлено, что чиновница публично поддерживала изменение границ территории Украины и непризнание государственной власти на территории Лисичанска.

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Кроме того, 2 июля она издала незаконное распоряжение, согласно которому так называемой лисичанской военной комендатуре "ЛНР" были переданы материальные ценности, находившиеся на ответственном хранении горсовета.

Секретарю Лисичанского городского совета выдвинуто подозрение. Ее действия расследуются по ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"; "финансирование терроризма"). Продолжается досудебное следствие.